Из горящего здания вывели пятерых детей в Барнауле

В четырехэтажном жилом доме на ул. 40 лет Октября загорелась электрощитовая. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 13 человек. В том числе пять детей.
Еще 30 человек эвакуировались самостоятельно.
Пожар оперативно ликвидировали на площади около трех квадратных метров.
Другое пожар произошел уже утром 19 октября на ул. Аванесова – загорелся двухквартирный жилой дом. Огонь бушевал, была угроза распространения на соседние постройки.
С пожаром боролись 35 человек и девять единиц техники.
Из опасной зоны вынесли четыре газовых баллона. Возгорание ликвидировали на площади около 120 "квадратов".