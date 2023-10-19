Из горящего здания вывели пятерых детей в Барнауле

Два пожара произошли в Барнауле 18 и 19 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В четырехэтажном жилом доме на ул. 40 лет Октября загорелась электрощитовая. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 13 человек. В том числе пять детей.

Еще 30 человек эвакуировались самостоятельно.

Пожар оперативно ликвидировали на площади около трех квадратных метров.

Другое пожар произошел уже утром 19 октября на ул. Аванесова – загорелся двухквартирный жилой дом. Огонь бушевал, была угроза распространения на соседние постройки.

С пожаром боролись 35 человек и девять единиц техники.

Из опасной зоны вынесли четыре газовых баллона. Возгорание ликвидировали на площади около 120 "квадратов".

Ранее малыш погиб в пожаре по вине матери.