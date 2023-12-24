Ивлеева рассказала, куда направит деньги, вырученные с «голой вечеринки»

Блогерша Настя Ивлеева извинилась в соцсети за свою «голую» вечеринку в Москве.

Мероприятие планировалось как презентация фотографий, сделанных для журнала Playboy, указывает Газета.Ru.

Гости продумывали образы самостоятельно.

Блогерша заявила, что вырученные деньги за второй день вечеринки пойдут на благотворительность.

Между тем Киркорова хотят лишить звания из-за скандальной вечеринки.

А депутат Госдумы Мария Бутина обратилась в несколько министерств России с просьбой провести проверку вечеринки блогера Насти Ивлеевой.

По мнению депутата, "голая вечеринка" не соответствует закону о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а также указу президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Ранее мы рассказывали, что известно о "голой вечеринке" Ивлеевой и как на это отреагировали звезды.