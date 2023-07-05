Истребитель МиГ-31 упал во время учений на Камчатке

Истребитель МиГ-31 упал во время учебного полета на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Самолет пропал с радаров вечером 4 июля. На борту находилась два пилота. Уточняется, что истребитель летел без боекомплекта.

На поиски пропавшего истребителя отправились поисково-спасательные отряды. Однако, как сообщает источник, ночные поиски не дали результата.

На рассвете 5 июля к поискам подключился ИЛ-38. Он обнаружил маслянистое белое пятно и следы от пожара на берегу Авачинской бухты.

В предполагаемое место крушения направили несколько спасательных судов. Двух пилотов ищут военная и гражданская авиация.