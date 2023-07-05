5 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Истребитель МиГ-31 упал во время учений на Камчатке

Истребитель МиГ-31 упал во время учебного полета на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Морская авиация. МиГ-31.
Морская авиация. МиГ-31.
vk.com/mil

Самолет пропал с радаров вечером 4 июля. На борту находилась два пилота. Уточняется, что истребитель летел без боекомплекта.

На поиски пропавшего истребителя отправились поисково-спасательные отряды. Однако, как сообщает источник, ночные поиски не дали результата.

На рассвете 5 июля к поискам подключился ИЛ-38. Он обнаружил маслянистое белое пятно и следы от пожара на берегу Авачинской бухты.

В предполагаемое место крушения направили несколько спасательных судов. Двух пилотов ищут военная и гражданская авиация.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость