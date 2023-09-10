12 сентября
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Происшествия

Испуганные и голодные малыши кричали о помощи с балкона в Новоалтайске

В Новоалтайске на ул. Анатолия в квартире обнаружили троих малышей от трех до пяти лет без родителей. Они кричали о помощи из окна, рассказали в Росгвардии по Алтайскому краю.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
открытые источники в интернете

Детские крики послышались около 12 ночи с балкона жилого дома. Правоохранители прибыли на место. Дети рассказали, что мама давно куда-то ушла, они голодные и напуганные. Старший мальчик, которому было всего пять лет, нашел дома ключи и скинул росгвардейцам.

Те успокоили малышей и оставались возле дверей до тех пор, пока родители не вернулись.

сейчас решают вопрос о возбуждении административного производства по ст. 5.35 КоАП РФ – неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее жительница Алтайского края рассказала о непростых родах в «Даре».

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