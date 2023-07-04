5 июля
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Происшествия

Ирония судьбы по-новосибирски. Девушка в трусах перепутала квартиру и забралась в чужую кровать

В квартиру к Новосибирцам забралась незнакомая девушка, так как перепутала дома. А после не хотела уходить. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Дверь.
Дверь.
unsplash.com

Хозяйка квартиры проснулась ночью от странного шума, словно кто-то чужой ходит по квартире. Затем этот "кто-то" неожиданно забрался в кровать к влюбленной паре.

Включили свет и увидели на кровати босую девушку в одной футболке и трусах. Незнакомка оказалась в невменяемом состоянии. Она не смогла ответить, кто она и где находится. Ответила лишь, что живет на "Золотой Ниве", и, по всей видимости, находится в гостях.

Незнакомку выгнали из квартиры. Она еще какое-то время долбилась в дверь и требовала вещи.

Хозяева квартиры написали заявление в полицию.

Выяснилось, что девушка перепила спиртного. А владельцы после инцидента научились закрывать входную дверь на замок.

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