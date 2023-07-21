22 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Иностранец преследовал 11-летнюю девочку в Барнауле

Мигрант следовал за 11-летней девочкой на автомобиле вечером 19 июля и совершал в ее отношении иные действия сексуального характера, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Преследователь-извращенец.
Преследователь-извращенец.
"В курсе 22"

Все произошло в Ленинском районе города. Девочка заметила, что мужчина едет на автомобиле рядом с ней и держит руку в районе паха.

Школьница сделала вид, что звонит по телефону и в это время включила камеру, засняв извращенца на видео.

В какой-то момент девочке удалось попасть в подъезд жилого дома, позвонив в домофон к незнакомым людям.

Они впустили школьницу, и та показала видео. Мигрант в это время дожидался ее на лавочке.

Впустивший девочку мужчина вышел на улицу, но злоумышленник к тому времени уже уехал.

Позже следователи установили, что преследователем был 29-летний житель одной из среднеазиатских республик. Он живет в Барнауле с 2014 года.

Правоохранители продолжают расследование и устанавливают обстоятельства преступления.

Ранее появились новые подробности о деле алтайского похитителя, прятавшего в подвале школьницу.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость