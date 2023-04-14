Игра на детской площадке закончилась поножовщиной в сибирском городе

Инцидент произошел 13 апреля. По данным «Бердск.Онлайн», мальчики играли на детской площадке. Один из них принес с собой нож.

Школьники что-то не поделили, и один ударил другого в живот. Пострадавшего школьника госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает.

Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося.

«В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Ранее новосибирский подросток напал на учительницу, которая забрала у него вейп.