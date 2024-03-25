26 марта
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Происшествия

Губернатор Алтайского края выразил соболезнования пострадавшим и погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле»

Виктор Томенко присоединился к всеобщим соболезнованиям и упомянул, что в Алтайском крае в день траура также были организованы мемориала, куда жители региона приносили цветы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

У "Крокус Сити Холла" после теракта.
У "Крокус Сити Холла" после теракта.
Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор отметил, что в регионе многие люди приносили цветы к мемориалам. Также глава края отметил, что террористический акт в Подмосковье — наша общая трагедия.

Томенко сообщил, что на здании «Крокус Сити Холла», где произошел теракт, сегодня вечером появилась проекция изображения журавлей как отсылка к образу погибших солдат из знаменитой баллады.

«Те, кто погиб в «Крокусе», — теперь среди них», — отметил губернатор.

Также журавлей можно было заметить и в Барнауле на уличных рекламных щитах.

Ранее сообщалось, что Алтайский край присоединился к общенациональному трауру 24 марта.

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