Губернатор Алтайского края выразил соболезнования пострадавшим и погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле»

Губернатор отметил, что в регионе многие люди приносили цветы к мемориалам. Также глава края отметил, что террористический акт в Подмосковье — наша общая трагедия.
Томенко сообщил, что на здании «Крокус Сити Холла», где произошел теракт, сегодня вечером появилась проекция изображения журавлей как отсылка к образу погибших солдат из знаменитой баллады.
«Те, кто погиб в «Крокусе», — теперь среди них», — отметил губернатор.
Также журавлей можно было заметить и в Барнауле на уличных рекламных щитах.
Ранее сообщалось, что Алтайский край присоединился к общенациональному трауру 24 марта.
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