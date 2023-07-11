Грузовой поезд столкнулся с автобусом в Алтайском крае

Серьезно пострадал водитель автобуса. Пассажиров в салоне не было.
Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался по дороге в больницу.
Причины и обстоятельства случившегося выясняют. На месте работает следственно-оперативная группа Алтайского линейного управления МВД России..
За неделю это уже второй случай столкновения автомобиля с поездом на этом участке. Ночью 5 июля грузовой поезд протаранил "Рено Логан" на этом же железнодорожном переезде.
Ранее пьяный мужчина попал под поезд в Алтайском крае, но ему повезло.