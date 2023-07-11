12 июля
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Происшествия

Грузовой поезд столкнулся с автобусом в Алтайском крае

Один человек скончался после столкновения грузового поезда и автобуса на перегоне Панкрушиха - Урываево утром 11 июля, сообщает "ЧП Бийск".

Грузовой поезд столкнулся с автобусом.
Грузовой поезд столкнулся с автобусом.
Алтайское линейное управление МВД России

Серьезно пострадал водитель автобуса. Пассажиров в салоне не было.

Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался по дороге в больницу.

Причины и обстоятельства случившегося выясняют. На месте работает следственно-оперативная группа Алтайского линейного управления МВД России..

За неделю это уже второй случай столкновения автомобиля с поездом на этом участке. Ночью 5 июля грузовой поезд протаранил "Рено Логан" на этом же железнодорожном переезде.

Ранее пьяный мужчина попал под поезд в Алтайском крае, но ему повезло.

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