19 июля
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Происшествия

Группу теневых банкиров поймали в России

Полицейские пресекли деятельность организованной преступной группировки (ОПГ).

Долги. Деньги.
Долги. Деньги.
altapress.ru

Это произошло в Москве, всего задержано 13 человек, среди них — организатор группировки. Участники ОПГподозреваются в незаконном обналичивании и транзите денег, указывает Lenta.ru.

Организатор создавал компании, гендиректорами и учредителями которых являлись подставные лица. За свои услуги теневые банкиры брали процент, который поступал на расчетные счета подконтрольных юридических лиц.

Доход ОПГ составил более 230 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в новых предложениях ЦБ по борьбе с мошенниками усомнились банкиры. Речь идет об усложнении процедуры проведения операций: чтобы не только банк плательщика, но и банк получателя проверял денежные переводы на признаки мошенничества, и чтобы последний мог ограничивать дистанционный доступ к счету.

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