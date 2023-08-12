Группа туристов попала под камнепад, есть погибший и раненые

Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате обвала горных пород в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС .

С вершины обрушились огромные массы льда и камней. Они пересекли ледник и достигли стандартного места бивака, до этого считавшегося безопасным, указывает Lenta.ru.

В лагере находились две группы — шестеро альпинистов и трое туристов. По предварительным данным, обе группы — из Санкт-Петербурга.

Ранее на Алтае туристка попала под камнепад — ее эвакуировали на носилках. Девушку эвакуировали сотрудники поисково-спасательного отряда. Они пронесли ее на носилках 2,5 км к подножию горы, где их ждал вертолет. На нем пострадавшую доставили в больницу.