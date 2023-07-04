5 июля
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Происшествия

Гость убил хозяина аила детским самокатом в Республике Алтай

В селе Республике Алтай мужчина пришел в гости к своему знакомому и убил его детским самокатом. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".

Мужчина убил хозяина аила детским самокатом
Мужчина убил хозяина аила детским самокатом
СУ СКР по Республике Алтай

По версии следствия, преступление произошло 28 июня в селе Усть-Кан. 37-летний мужчина позвал к себе в гости друзей. Они распивали спиртные напитки в деревянном аиле на территории дома.

Вдруг между хозяином и гостем произошел конфликт. Мужчина схватил детский самокат и ударил владельца аила по голове. После этого злоумышленник и его приятель покинули аил.

Потерпевший скончался от полученных травм и развившихся осложнений на месте происшествия в течение последующих суток. Тело мужчины нашла его родственница. Она сообщила об этом в правоохранительные органы.

Подозреваемый - 48-летний житель Майминского района. Его задержали и заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

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