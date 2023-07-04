Гость убил хозяина аила детским самокатом в Республике Алтай

В селе Республике Алтай мужчина пришел в гости к своему знакомому и убил его детским самокатом. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".

По версии следствия, преступление произошло 28 июня в селе Усть-Кан. 37-летний мужчина позвал к себе в гости друзей. Они распивали спиртные напитки в деревянном аиле на территории дома.

Вдруг между хозяином и гостем произошел конфликт. Мужчина схватил детский самокат и ударил владельца аила по голове. После этого злоумышленник и его приятель покинули аил.

Потерпевший скончался от полученных травм и развившихся осложнений на месте происшествия в течение последующих суток. Тело мужчины нашла его родственница. Она сообщила об этом в правоохранительные органы.

Подозреваемый - 48-летний житель Майминского района. Его задержали и заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).