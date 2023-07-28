Горящий автомобиль заметили по пути в Барнаул - движение затруднено

Автомобилисты сообщают, что на барнаульской трассе горит автомобиль. Своими наблюдениями они поделились в городских сообществах.

Telegram-канал "В курсе 22" сообщает, что загорелся микроавтобус на Чуйском тракте недалеко от военной части. На кадрах можно заметить вдалеке объятых пламенем транспорт.

По словам очевидцев, из-за аварии остановили движения в сторону Новосибирска.

Одновременно с этим "Инцидент Барнаул" сообщает, что перед селом Озерки также заметили уже сгоревший автомобиль, предположительно минивэн. На месте работают пожарные и сотрудники полиции.

Неизвестно, один и тот же ли это случай или же два разных. Подробности инцидента не сообщаются, информации о пострадавших пока нет.