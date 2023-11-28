Город-курорт накрыл ледяной панцирь после мощного града

Центральный район города заледенел полностью. Автодороги превратились в каток, указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что в результате мегашторма в Сочи погибли три человека, около 20 пострадали. Также в Сочи рухнул трехэтажный дом из-за шторма и затопления.

Что произошло

Штормовое предупреждение из-за урагана действует на юге России — в Крыму, Краснодарском крае, на Кавказе.

В Сочи из-за падения деревьев на контактную линию железнодорожных путей произошла задержка пассажирских поездов. К утру движение восстановили. По сообщениям властей, с автомобильных дорог убрали поваленные деревья.

Аэропорт работает по фактической погоде. Многие рейсы перенаправляли на запасные аэродромы.

Накануне в Краснодарском крае действовало семь штормовых предупреждений. А в районе Сочи ожидались мощные снегопады.

Шторм выбросил на мель торговое судно в Краснодарском крае. Судно находится в 100 метрах от одной из главных пешеходных улиц поселка Витязево Краснодарского края.

Тягун

На черноморском побережье действует тягун, природное явление оттока воды, принесенной к побережью волнами. Тягун может утащить человека или легкое судно глубоко в море.