Голос в голове велел мужчине забить несколько гвоздей себе в мошонку

Спустя два дня после произошедшего мужчина решил обратиться в больницу.
Во время осмотра пришлось признаться, что по велению голоса в голове он забил себе в мошонку два гвоздя. Медики выяснили, что один из гвоздей длиной шесть см повредил гениталии в двух местах.
Врачи сделали пострадавшему прививку от столбняка и удалили инородный предмет. Яички пациента не повредились.
Также мужчине поставили неутешительный диагноз - шизофрения.
По словам врачей больницы, в которую обратился пострадавший, на их памяти это первый случай, когда пациент вредит своим половым органам.
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