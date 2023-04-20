21 апреля
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Происшествия

Голый барнаулец носился по подъезду с ножом и ранил пенсионера

Пьяного мужчину с ножом заметили в одном из подъездов дома на ул. Мусоргского, 34а в поселке Южный ночью 20 апреля, сообщает «В курсе 22».

Нож в руке, преступник
Нож в руке, преступник
СС0

Неизвестный стучался во все подряд квартиры и упорно ждал, пока кто-нибудь откроет ему дверь.

Жильцы вызвали полицию, но нарушителя спокойствия не забрали — лишь сделали предупреждение, чтобы шел домой.

Однако неадекватный мужчина поднялся на второй этаж и стал терроризировать жильцов уже там.

В итоге ему открыл дедушка, которого, по словам жителей дома, злоумышленник ударил ножом и сбежал. На полу заметили следы крови.

Собственники квартир переживают, что преступник разгуливает на свободе, и ситуация может повториться. При этом неизвестно, живет ли мужчина в этом доме сам или попал туда случайно.

Ранее неадекватный барнаулец крушил машины голыми руками и угрожал пешеходам.

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