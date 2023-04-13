Фура сбила женщину в Барнауле

Дочь пострадавшей сообщила, что она сейчас находится в реанимации.
Подробности ДТП пока неизвестны.
Ранее в Барнауле легковой автомобиль столкнулся с трамваем. Движение электротранспорта в одну сторону было заблокировано.
Фура сбила женщину на пешеходном переходе на пересечении ул. Челюскинцев и ул. Анатолия, сообщает Barnaul 22.
Дочь пострадавшей сообщила, что она сейчас находится в реанимации.
Подробности ДТП пока неизвестны.
Ранее в Барнауле легковой автомобиль столкнулся с трамваем. Движение электротранспорта в одну сторону было заблокировано.
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