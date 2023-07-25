Фитнес-блогер скончался, сломав шею штангой весом 210 кг

Трагедия случилась на Бали. Джастин Вики записывал тренировку и взятие невероятного веса на видео.

Блогер водрузил штангу на плечи и присел с ней, однако подняться снова с огромным весом не смог.

Его страховал другой мужчина, который также не смог выдержать штангу и не справился с задачей уберечь спортсмена.

На кадрах заметно, как оба спортсмена заваливаются назад, и снаряд пережимает шею Джастина.

Известно, что блогер сломал себе шею. Жизненно важные органы сдавило. Его доставили в больницу, но после экстренной операции блогер скончался.

Ранее известный блогер раскритиковал туризм на Алтае.