12 декабря
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Происшествия

Факт: языком к столбу примерз российский школьник. Как оказать помощь

Девятилетний мальчик прилип языком к металлическому столбу на морозе.

Морозы. Зима. Лед.
Морозы. Зима. Лед.
СС0

Это произошло в Башкирии у ледового комплекса «Сапсан Арена», указывает Газета.Ru.

Любопытный мальчик решил облизать металлическую деталь на входе в спорткомплекс и примерз к ней. На подмогу вызвали спасателей.

Они полили теплой водой на язык мальчика — устранили проблему.

Между тем немаловажно — что делать, если язык примерз к металлу.

Что нельзя делать, если язык примерз к металлу?

  • Ни в коем случае нельзя оттягивать примерзшего человека.
  • Нельзя отрывать от металла силой.
  • Нельзя кричать на того, кто примерз к металлу: паника и нервы могут усугубить ситуацию.
  • Нельзя использовать зажигалку, чтобы отогреть железо. Огонь может обжечь или напугать.

Что делать, если язык примерз к металлу?

  • Подышать, направляя воздух на металл. От теплого дыхания лед, образовавшийся при соприкосновении влаги языка с холодным металлом, растает.
  • Можно полить водой (даже холодной) между прилипшим языком и железом.
  • Если язык оказался поврежден, рану нужно обработать раствором хлоргексидина.
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