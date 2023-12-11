Факт: языком к столбу примерз российский школьник. Как оказать помощь

Девятилетний мальчик прилип языком к металлическому столбу на морозе.

Это произошло в Башкирии у ледового комплекса «Сапсан Арена», указывает Газета.Ru.

Любопытный мальчик решил облизать металлическую деталь на входе в спорткомплекс и примерз к ней. На подмогу вызвали спасателей.

Они полили теплой водой на язык мальчика — устранили проблему.

Между тем немаловажно — что делать, если язык примерз к металлу.

Что нельзя делать, если язык примерз к металлу?

Ни в коем случае нельзя оттягивать примерзшего человека.

Нельзя отрывать от металла силой.

Нельзя кричать на того, кто примерз к металлу: паника и нервы могут усугубить ситуацию.

Нельзя использовать зажигалку, чтобы отогреть железо. Огонь может обжечь или напугать.

Что делать, если язык примерз к металлу?