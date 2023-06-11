14 июня
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Происшествия

Экстренные службы после обрушения Каховской ГЭС спасли порядка двух тысяч человек

Сотрудники МЧС РФ спасли 1736 человек в Херсонской области после обрушения Каховской ГЭС, сообщает пресс-служба ведомства.

Регион после затопления из-за разрушения части Каховской ГЭС
Регион после затопления из-за разрушения части Каховской ГЭС
Официальный канал администрации Новокаховского городского округа

Число эвакуированных составляет 6026 человек, указывает Газета.Ru.

Вместе с людьми из зоны затопления эвакуируют домашних животных.

Спасатели доставили порядка 75 тонн продуктов питания и 30 тонн воды в Херсонскую область, где произошло сильное подтопление после обрушения Каховской ГЭС.

Верхняя часть Каховской ГЭС в Херсонской области разрушена в результате обстрела, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Из-за аварии вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

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