Экс-глава отдела госзакупок Минобороны получил условный срок за хищение более 300 млн рублей

Бывшего начальника отдела государственных закупок и ценообразования Министерства обороны Сергея Кушнарева осудили на четыре года, сообщает РБК.

Уголовное дело возбудили еще в 2020 году по статье "Мошенничество в особо крупном размере" (ч, 4 ст, 159 УК РФ). Сначала Кушнарев проходил по нему свидетелем.

В марте 2021 года мужчину задержали и арестовали. В мошенничестве обвинили еще несколько сотрудников ведомства и руководителю клининговой компании.

По данным следствия, глава отдела приобретал услуги клининга по завышенной цене. Таким способом он похитил 323,5 млн рублей.

Обвиняемые согласились сотрудничать со следствием и возместили часть ущерба. Экс-начальнику назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

Ранее altapress.ru рассказывал, сколько миллиардов принесли Алтайскому краю госзакупки.