Экс-депутата и криминального авторитета дерзко застрелили мотоциклисты в прямом эфире

В прямом эфире застрелили экс-депутата и криминального авторитета и его брата, сообщает РИА Новости.

ЧП случилось в Индии. Трое нападавших подъехали на мотоциклах, представились журналистами и открыли огонь. Стрельба началась во время общения бывшего парламентария Атика Ахмеда с корреспондентами на ходу.

Оба получили пулевые ранения в голову. Все произошло за считанные секунды. Нападавшие задержаны.

Несколько дней назад сына опального политика застрелили при столкновении с полицией, пишет bfm.ru.

О политике и авторитете

Атик Ахмед четыре раза избирался в законодательные органы власти, в 2004 году стал депутатом парламента Индии, пишет Газета.Ru.

В 2019 году его осудили на пожизненное заключение за многократные похищения людей. В общей сложности против Ахмеда завели более 100 уголовных дел.

Ранее россиянин застрелил двоих знакомых и утопил в проруби свидетельницу. Между мужчинами завязался конфликт. Владелец жилья взял карабин и застрелил гостей. Через несколько дней он вспомнил, что в момент двойного убийства в квартире находилась его знакомая. Тогда он решил избавиться и от нее. Вместе с товарищем мужчина вывез девушку в бухту и утопил в проруби. Туда же сбросил тела застреленных приятелей.

А житель Алтая расстрелял и сжег в лесу бизнес-партнеров. Через неделю он явился с повинной, сообщил о совершенном им преступлении и выдал орудие убийства.