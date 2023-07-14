Экранизировать трагедию батискафа «Титан» намерен Джеймс Кэмерон

Катастрофа «Титана» может лечь в основу большого сериала на одном из самых популярных стримингов в мире. Режиссер с таким состраданием рассказал историю «Титаника», что кажется естественным сделать и этот шаг.

А продюсеры хотят видеть в главных ролях актеров Мэтта Деймона и Кумэйла Нанджиани.

Между тем Кэмерон для съемок «Титаника» 30 раз нырял к обломкам затонувшего круизного лайнера, напоминает Газета.Ru.

Что произошло?

Батискаф компании OceanGate Expedition проводил экскурсию к обломкам затонувшего лайнера "Титаник" в Атлантическом океане 19 июня.

Позже он перестал выходить на связь. Также стало известно, что спасатели услышали похожие на стук звуки во время поисков пропавшего в Атлантике батискафа.

На борту находились создатель батискафа Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Затем поступило сообщение, что обломки батискафа "Титан" обнаружили. Никто не выжил.

О причинах гибели людей сообщили позднее. Затем со дна Атлантики достали возможные останки погибших на батискафе.