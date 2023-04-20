Двор частного дома вспыхнул ночью в алтайском поселке

Постройки во дворе частного дома вспыхнули в поселке Лебяжье ночью на 20 апреля. Об этом сообщают сотрудники ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 23:27. Горели хозяйственные постройки во дворе дома по улице Озерная.

На место происшествия прибыли 37 человек и восемь единиц техники. Постройки открытым огнем, пламя рисковало перекинуться на соседние строения.

Спасатели тушили пожар около часа. Во время тушения бойцы вынесли из опасной зоны три газовых баллона. Их разгерметизация могла привести к серьезным последствиям.

В пожаре никто не пострадал.

В Алтайском крае с 12 апреля объявлено о начале пожароопасного сезона.