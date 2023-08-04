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Происшествия

Двоих черных лесорубов поймали в селе под Новосибирском

В Тогучинском районе Новосибирской области 1 августа поймали лесорубов. Мужчины незаконно срубили шести берез и распилили их на части.

Лес.
Лес.
Фото предоставлено ЛХК «Алтайлес».

На этой территории постоянно появлялись черные лесорубы, поэтому там установили скрытое видеонаблюдение.

Благодаря камере смогли засечь, как по лесу едет автомобиль ГАЗ-66 без одного регистрационного знака. Позже выяснилось, что номер был фальшивым.

Машина заехала в лес, оттуда вышли двое мужчин. Оба проживают в селах под Новосибирском. Сибиряков задержали на месте преступления.

По факту незаконной рубки возбуждено уголовное дело, изъят автомобиль ГАЗ-66 и бензопила. Ущерб, принесенный лесу, составил 100 359 рублей, сообщает Комсомольская Правда.

Ранее срубили деревья и вывезли на коне: на Алтае задержали двух подозреваемых в незаконной порубке леса

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