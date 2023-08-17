19 августа
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Происшествия

Двое сибиряков собирались подорвать станцию связи, чтобы помешать рассылке повесток

В Красноярском крае двое местных жителей собирались подорвать станцию связи, чтобы помешать Минобороны рассылать электронные повестки. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Изготовление бомбы
Изготовление бомбы
freepik.com

Двое подозреваемых оказались сторонниками идеологии, запрещенной в РФ межрегиональной общественной организации «Граждане СССР», сообщили в УФСБ.

Злоумышленники собирались взорвать базовые станций ПАО «Ростелеком» и АО «ТрансТелеКом» в Зеленогорске.

Таким образом они хотели помешать Минобороны РФ рассылать электронные повестки на военную службу гражданам, подпадающих под мобилизацию, через приложение "Госуслуги".

Подозреваемые через третье лицо планировали приобрести тротиловые шашки, а также инициирующее взрывное устройство, состоящее из конденсаторной подрывной машинки КПМ-1 с электродетонаторами и бикфордовым шнуром.

Однако граждан задержали правоохранительные органы. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о подготовке теракта (ст. 30, ст. 205 УК РФ).

Ранее задержали подозреваемого в причастности к взрыву на АЗС в Махачкале.

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