Двое погибли, пятеро ранены: во время общенациональной скорби БПЛА атаковали российскую область

Около 8:00 утра по московскому времени Белгородскую область атаковали беспилотники, сообщил губернатор Гладков.

В итоге пять человек получили ранения, двое погибли.

Перед этим средства ПВО уничтожили 11 реактивных снарядов, сообщили в МО РФ.

Незадолго до происшествия за 40 минут в регионе успели объявить и отменить сигнал ракетной опасности.

Ранее беспилотник попал в нефтезавод в Рязани. Там начался пожар.

Накануне вечером несколько террористов ворвались в зал подмосковного «Крокус Сити Холла» через партер, открыли огонь и начали бросали зажигательные шашки. Начался сильнейший пожар. Это произошло перед концертом группы «Пикник».

Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек, говорится в сообщении СКР. Число жертв может увеличиться. Пострадали более 140 человек.

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