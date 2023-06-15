Двое мужчин упали с Крымского моста в Москву-реку

С Крымского моста в Москве упал еще один мужчина, сообщает телеканал "360".

Это произошло в ночь на 15 июня. Спасатели добрались до мужчины на катере и вытащили его из воды.

Это второй случай за сутки, когда с Крымского моста упал мужчина, пишет LIFE. Но в этом случае упавший не выжил — утонул.

На месте происшествия работают водолазы и спасатели. Ведутся поиски мужчины, передает Telegram-канал 112.

Ранее на глазах у матери 10-летняя сибирячка утонула во время купания. ЧП случилось в Бердске. Местная жительница приехала с 10-летней дочерью на пляж и отпустила девочку к водоему одну. Во время купания она утонула.

Сотрудники регионального Следкома организовали доследственную проверку.