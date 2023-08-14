Движение трамваев остановилось из-за ДТП в Барнауле

Очевидцы сообщают, что в ДТП пострадал легковой автомобиль.
На месте работают пожарные и медики.
Тем временем, движение трамваев застопорилась, собралась пробка.
Причина аварии пока неизвестна.
Авария случилась на ул. Челюскинцев в районе дома №205, сообщает "Катунь 24".
Очевидцы сообщают, что в ДТП пострадал легковой автомобиль.
На месте работают пожарные и медики.
Тем временем, движение трамваев застопорилась, собралась пробка.
Причина аварии пока неизвестна.
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