Две жуткие аварии произошло на трассе Новосибирск - Барнаул - разбилась фура и легковушка

Две страшные аварии произошли на трассе Новосибирск - Барнаул 1 июля. В ДТП разбилось фура и один легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

На первом опубликованном видео можно заметить, что фура опрокинулась на бок. У нее сильно разбита передняя кабина, выбиты стекла. Также отсутствуют передние колеса.

В кювет улетел легковой автомобиль. Он полностью смят, от него практически ничего не осталось.

О пострадавших не сообщается. О других участниках аварии неизвестно. На трассе организовано реверсивное движение.

Одновременно с этим сообщается о второй аварии. На участке, где проводятся строительные работы по прокладке новой дорожной полосы, фура упала в яму. Она накренилась вперед, кабина водителя оказалась в земле.