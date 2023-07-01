Две жуткие аварии произошло на трассе Новосибирск - Барнаул - разбилась фура и легковушка

На первом опубликованном видео можно заметить, что фура опрокинулась на бок. У нее сильно разбита передняя кабина, выбиты стекла. Также отсутствуют передние колеса.
В кювет улетел легковой автомобиль. Он полностью смят, от него практически ничего не осталось.
О пострадавших не сообщается. О других участниках аварии неизвестно. На трассе организовано реверсивное движение.
Одновременно с этим сообщается о второй аварии. На участке, где проводятся строительные работы по прокладке новой дорожной полосы, фура упала в яму. Она накренилась вперед, кабина водителя оказалась в земле.