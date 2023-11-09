11 ноября
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Происшествия

Две молодых россиянки увезли в багажнике женщину в лес и заставили копать могилу

Девушки 18 и 23 лет связали россиянку, погрузили в багажник автомобиля и отправились в уральский город Касли.

Лопата.
Лопата.
CC0

Потом вместе с 54-летней пленницей они поехали в лес, сообщает Ural Mash. Там заставили пострадавшую копать яму. Периодически избивали женщину.

Спустя некоторое время ее оставили в безлюдном месте и уехали.

Подробности о том, почему девушки так поступили, — не уточняются, указывает Газета.Ru. Известно только о том, что причиной стала ревность.

Ранее копать себе могилу заставили неизвестные режиссера "Елок-5" недалеко от шалаша Ленина. Продюсер ехал по направлению в музей «Шалаш имени Ленина» в Сестрорецке.

Когда припарковался на обочине, к нему подсели двое мужчин в балаклавах и угрожали пистолетом. Заставили ехать в нужном им направлении. Через несколько километров приказали остановиться и повели в лес, дали в руки лопату и заставили копать себе яму.

Мужчине удалось вырваться и сбежать. Он вызвал полицию, пишет Газета.Ru. Однако после нескольких часов работы оперативников продюсер решил не писать заявление, сказал, что разберется сам.

Неизвестные "попутчики в балаклавах" не выдвигали никаких требований.

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