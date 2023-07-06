Два подростка выпали из кабины аттракциона в Подмосковье

Две 15-летние девочки выпали из кабины аттракциона «Веселая волна» в Подмосковье 5 июля. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

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Инцидент произошел в Орехово-Зуеве. Две девочки решили прокатиться на детском аттракционе «Веселая волна». Он представлял из себя круговую горку с различными спусками и подъемами, по которой передвигалось несколько открытых вагончиков-кабинок.

Во время катания кабинка с девочками упала с аттракциона. Подростки получили различные травмы, их госпитализировали.

По данным ГСУ СК России по Московской области, по этому факту возбуждено уголовное дело статье 238 УК («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее в парке развлечений Новосибирска девочки 6 и 11 лет из-за резкого экстренного торможения получили травмы.