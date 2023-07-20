21 июля
﻿
Происшествия

Два подростка сбежали из летнего лагеря на Алтае

О том, что идут поиски пропавших подростков в Республике Алтай, сообщает отделение Национального центра помощи детям по региону.

Поиски человека.
Поиски человека.
vk.com/la_altay

В среду, 19 июля, мальчики самовольно покинули лагерь."Беловодье" в Усть-Коксинском районе. Спустя некоторое время подростков заметили около села Синий Яр. Они направлялись в село Усть-Кан.

Сейчас их место положение неизвестно.

Без вести пропавшими считают 11-летнего Николая Сальникова и 15-летнего Богдана Кошарова.

На момент исчезновения Богдан Кошаров был одет в темную одежду, а Николай Сальников в синюю футболку и серые шорты.

Всех, кто знает, где могут находиться подростки просьба сообщить по телефонам: 102, 112, 8(800)700-56-76, 8963511-15-43 или 8913691-49-33.

Ранее в Европе найден пятилетний ребенок, который пропал после разрушительного землетрясения в Турции.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость