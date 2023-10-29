Два человека погибли при обрушении балкона в Крыму

Балкон обрушился в крымском городе Щелкино во время ремонта.

Погибли два человека.

ЧП случилось на шестом этаже многоквартирного дома, указывает "Фонтанка". Жильцы квартиры во время работ срезали пожарную лестницу. Выяснилось, что она в том числе служила опорой. Балкон обрушился.

Погибли 55-летний мужчина и 44-летняя женщина. Еще одна женщина при падении смогла зацепиться за арматуру, госпитализирована.

Ранее три человека погибли из-за обрушения балкона в городе-курорте.

Все трое находились в квартире, которую снимали. Они вышли на балкон и он обрушился.

Дом не аварийный. Построен 64 года назад. На месте работали экстренные службы города.

Также потолок рухнул в подъезде в барнаульском доме-памятнике.