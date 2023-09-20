Два человека погибли от удара молнии в Мексике

Момент удара случайно снял очевидец.
Отмечается, что женщина умерла сразу же. Однако второй пострадавший был жив, но к сожалению, скончался в больнице.
Ранее стали известны подробности о гибели подростка от удара молнии.
Трагедия случилась на популярном туристическом пляже Аквила, сообщает SHOT.
Момент удара случайно снял очевидец.
Отмечается, что женщина умерла сразу же. Однако второй пострадавший был жив, но к сожалению, скончался в больнице.
Ранее стали известны подробности о гибели подростка от удара молнии.
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