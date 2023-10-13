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Происшествия

ДТП на проспекте Строителей. Что известно к этому часу

Сегодня, 13 октября произошло ДТП на проспекте Строителей напротив гостиницы "Барнаул".

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Мужчина 1982 года, двигаясь на автомобиле "Тойота Королла Ранкс", допустил наезд на автобусную остановку. В результате погиб один мужчина, прибывшие медики попытались его реанимировать, но спасти не удалось. Остальные потерпевшие доставлены в больницу скорой помощи, степень тяжести травм разная.

Свидетельница ДТП рассказала, что водитель подрезал сразу три машины и резко перестроился в крайне правую полосу, для автобусов. Тормозить перед остановкой не стал. Женщина заметила трех пострадавших и сразу обратилась в спецслужбу.

Госавтоинспекция также подтвердила, что получили информацию о аварии в 16:50.

Ранее мы публиковали о том, что известно о аварии на Красноармейском проспекте.

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