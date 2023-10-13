ДТП на проспекте Строителей. Что известно к этому часу

Мужчина 1982 года, двигаясь на автомобиле "Тойота Королла Ранкс", допустил наезд на автобусную остановку. В результате погиб один мужчина, прибывшие медики попытались его реанимировать, но спасти не удалось. Остальные потерпевшие доставлены в больницу скорой помощи, степень тяжести травм разная.

Свидетельница ДТП рассказала, что водитель подрезал сразу три машины и резко перестроился в крайне правую полосу, для автобусов. Тормозить перед остановкой не стал. Женщина заметила трех пострадавших и сразу обратилась в спецслужбу.

Госавтоинспекция также подтвердила, что получили информацию о аварии в 16:50.

Ранее мы публиковали о том, что известно о аварии на Красноармейском проспекте.