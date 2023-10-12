ДТП на Красноармейском. Что известно к этому часу

В столице Алтайского края произошло страшное ДТП на Красноармейском проспекте.

Как рассказывает "Инцидент Барнаул", сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля "Тойота" находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и влетел в трамвайную остановку.

Пострадавших двое: 22-летняя девушка и 18-летний парень. Девушку госпитализировали в городскую больницу №1, парень отделался лишь телесными повреждениями, с которыми ему помогла подоспевшая скорая медицинская помощь.

В отношении 32-летнего мужчины, управляющего автомобилем, заведено уголовное дело. Меру пресечения еще не выбрали.

Помимо ДТП в центре города, за водителем числится 16 административных протоколов, девять из них за превышение скорости. Штрафы мужчиной не оплачены.

Автомобилист также привлекался за к ответственности за оставление места ДТП, участником которого он являлся.

ГУ МВД России по Алтайскому краю взяли расследование дела под свой контроль. В данный момент машина находится на спецстоянке и проводятся все необходимые экспертизы.

Напомним, что происшествие произошло 11 октября.