Дружеская охота в Сибири закончилась поножовщиной

Мужчина приехал поохотиться с друзьями. Около часа ночи беседа двух охотников переросла в конфликт и поножовщину, пишет vn.ru.
Один из конфликтующих схватил нож и пырнул приехавшего охотника. После этого потерпевший еще смог сесть за руль автомобиля и приехать домой. Ему вызвали скорую помощь. Но мужчина скончался до приезда медиков.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее барнаулец случайно застрелил младшего брата на охоте.
Это произошло в лесном массиве Новичихинского района рядом с селом Долгово.
Охотник выстрелил из ружья и не убедился в отсутствии посторонних лиц. В результате ранение получил его 53-летний брат получил ранение, а позже скончался.
Между тем 26 августа стартовал осенний сезон охоты на дичь.