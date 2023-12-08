Драма на пикнике: мужчину заживо "засосала" песчаная яма на пляже

Мужчину заживо засыпало песком, пока он отдыхал на популярном пляже, сообщает News.com.au.

ЧП случилось в Австралии.

Парень с компанией здесь отдыхал. Они решили приготовить свинину в земляной (песчаной) печи. И вырыли яму глубиной полтора метра, указывает Lenta.ru.

Очевидцы потом рассказали — как только мужчина встал со стула у ямы, под ним начал осыпаться песок.Но в итоге все же упал в яму вниз головой.

После этого его заживо засыпало песком.

В конце концов его вытащили из ямы —пульса не было. Спасатели, друзья и близкие 45 минут делали реанимацию, и сердце вновь забилось. Мужчину на вертолете доставили в больницу. Однако спустя шесть дней он там скончался в реанимации.

Ранее водитель трейлера утонул в яме с семечками. Это произошло в селе Половинное Новосибирской области.

Мужчина провалился в яму с семечками и не смог выбраться. ЧП случилось на элеваторе. Он приехал туда для разгрузки семян. Через специальную воронку шофер начал загружать семечки в хранилище.

Предварительно, он случайно уронил свой инструмент в яму, которая образовалась из-за заваливания грунта.

Мужчина попытался достать инструмент, но сам провалился в яму.

Он умер от недостатка кислорода.