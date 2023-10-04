5 октября
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Происшествия

Дождевые тучи взяли северную столицу в кольцо. Вода в Неве активно прибывает

По данным Фонтанка.ру, с ночи 4 октября в Ленинградской области и Петербурге начал усиливаться ветер, поднимается вода в Неве. В Санкт-Петербурге ожидается дождь.

Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Telegram-канал "Погода от Шефа. Михаил Леус."

В Ленинградской области на западе утром порывы ветра достигают 15-16 м/с, в акватории Финского залива 21 м/с, а на берегу Рижского залива порывы ветра доходят до 23 м/с.

Петербургский прогноз.
Петербургский прогноз.
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Самый сильный ветер ожидается днем в 15-17 часов, об этом сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра "ФОБОС" Михаил Леус.

Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Telegram-канал "Погода от Шефа. Михаил Леус."

Не смотря на то, что направление ветра пока не совсем благоприятно для нагонного наводнения, уровень воды в Неве и других реках и каналах Петербурга поднимается. Уровень воды вечером, в 21 час на гидрологическом посту Горного института составлял 26 см, а 4 октября утром уже превысил отметку в 72 см.

По данным счетчика, за последний час вода прибавила 5 см. (с 59 см в 06:24 до 74 см в 07:23)

В силу того, что ветер постепенно будет разворачиваться на западные румбы, уровень воды продолжит расти.

Наводнением в Санкт-Петербурге считается уровень воды свыше 160 см.

Ранее мы рассказывали, как жители Бийска встречали страшное наводнение на чердаках.

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