Дорога обвалилась из-за мощного взрыва в ЮАР - есть пострадавшие

В центральном деловом районе Йоханнесбурга произошел мощный взрыв вечером 19 июля. В результате ЧП провалился асфальт. Об этом сообщает новостной портал News24 со ссылкой на премьер-министра провинции Гаутенг Паньязу Лесуфи.

На месте происшествия в результате взрыва вдоль улицы провалился асфальт, из-за чего перевернулись автомобили. Власти закрыли улицу Бри и перекрыли район, где произошло ЧП.

По данным новостного портала, пострадал по меньшей мере 41 человек. Из них двое находятся в критическом состоянии. У девяти пострадавших зафиксированы серьезные травмы, у 30 человек - легкие травмы.

Другие жители не только испугались громкого шума и разрушений, но и пожаловались на головные боли и затрудненное дыхание.

Точная причина взрыва на данный момент не установлена. Ранее радиостанция SABC заявила, что это взорвалась секция газопровода, проложенной под оживленной автомагистралью в Йоханнесбургае.