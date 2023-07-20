Дорога обвалилась из-за мощного взрыва в ЮАР - есть пострадавшие

На месте происшествия в результате взрыва вдоль улицы провалился асфальт, из-за чего перевернулись автомобили. Власти закрыли улицу Бри и перекрыли район, где произошло ЧП.
По данным новостного портала, пострадал по меньшей мере 41 человек. Из них двое находятся в критическом состоянии. У девяти пострадавших зафиксированы серьезные травмы, у 30 человек - легкие травмы.
Другие жители не только испугались громкого шума и разрушений, но и пожаловались на головные боли и затрудненное дыхание.
Точная причина взрыва на данный момент не установлена. Ранее радиостанция SABC заявила, что это взорвалась секция газопровода, проложенной под оживленной автомагистралью в Йоханнесбургае.