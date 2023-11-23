24 ноября
﻿
Происшествия

Доклад президенту, расследование ФБР: после мощного взрыва закрыли Радужный мост через Ниагарский водопад. Видео

Мост через Ниагарский водопад закрыли после сильного взрыва, указывает svpressa.ru.

Ниагарский водопад.
Ниагарский водопад.
unsplash.com

Погибли двое, ранен один человек.

Дело о взрыве расследуют как теракт. Пункты пересечения границы между Канадой и западным Нью-Йорком после взрыва закрыты.

Это произошло на американской части. Сам мост находится между США и Канадой.

Судя по первым сообщениям, случился какой-то инцидент с участием автомобиля. На месте ЧП — задымление, зафиксированы повреждения в районе пограничного пункта. работают сотрудники экстренных служб.

Доклад

Президенту США Джо Байдену доложили о взрыве на канадской границе, пишут РИА Новости.

Аэропорт

Расследование ведет ФБР, все въезды в Нью-Йорк взяты под особый контроль силовых структур. Международный аэропорт Баффало Ниагара в штате Нью-Йорк приостановил работу.

Ранее сообщалось, что среди глобальных катастроф на Земле — исчезновение Ниагарского водопада. В 2017 и 2019 годах водопад замерзал.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость