Директор строительной фирмы на Алтае обманом заказчиков заработал 4 млн рублей

39-летний житель Горно-Алтайска, директор стройфирмы, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения и в особо крупном размере, сообщает региональное управление МВД.

С июля по декабрь 2021 обвиняемый заключал контракты на самый разнообразный ремонт учреждений и соцобъектов, а также на поставку стройматериалов и оборудование в разные регионы страны.

Доверившись, заказчики переводили ему предоплату в размере 30%.

Однако у мужчины на самом деле не было ни финансовой, ни фактической возможности выполнить работу — у него не было ни работников, ни строительной техники.

Коррупция. Суд. Уголовное дело. pixabay.com

Так, он не выполнил заказ на благоустройство детского сада в Псковской области, не сделал капремонт кровли образовательного учреждения в Орловской области и не поставил машины для сортировки икры в Карелии.

Всего обвиняемому удалось обмануть семь заказчиков. При этом мужчина лично выезжал на объекты, вел переговоры, умело вводил в заблуждение клиентов.

Таким образом житель Республики Алтай обогатился на 4 млн рублей.

Сейчас материалы дела с обвинительным заключением направили в суд.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае бывшего полицейского будут судить за взяточничество.