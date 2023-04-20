21 апреля
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Происшествия

Дикий зверек укусил женщину в алтайском городе

Поездка на дачу для жительницы Бийска обернулась укусом зверька, сообщили в травмпункте Городской больницы № 2 г. Бийска.

Укол.
Укол.
СС0

Бурундук укусил женщину за палец. Как рассказала пациентка, на даче она увидела зверька, которого сразу захотела покормить и погладить.

Подружиться с ним не удалось — полосатый хищник укусил женщину. В травмпункте врачи осмотрели пострадавшую и для профилактики ввели ей вакцину против бешенства.

Медики призывают жителей Алтайского края не подходить близко к диким зверям и не пытаться гладить их. Эти действия могут привести к серьезным заболеваниям.

Ранее мы рассказывали, как защититься от клещей и что делать, если они все-таки укусили.

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