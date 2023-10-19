Девочка пожаловалась на своих приемных родителей в совет по вопросам семьи и детства

Как сообщает Baza, девочка сообщила о проблемах семьи советнице по вопросам семьи и детства. Та заявила в полицию.
14-летняя девочка, которая живет в семье уроженцев Чечни с двумя братьями, они тоже приемные, и сестрой была очень напугана, она рассказала, что ей страшно жить в этой семье.
Приемные родители плохо ее кормят, заставляют совершать намаз, сама девочка православная. Помимо этого, ребенка оскорбляют и бьют. Приемные братья тоже страдают от плохого отношения родителей. С родной дочкой таких проблем нет.
Девочка рассказала, что приемный отец в течение восьми лет к ней приставал во время отсутствия мачехи. Мужчина раздевал, трогал и прижимался к несовершеннолетней.
Советница решила самостоятельно поговорить с матерью девочки, но женщина отказалась слушать и обвинила дочь, что та украла деньги и купила себе кроссовки. По словам подростка, вещи ей тоже не покупали.
В силу того, что разговор ни к чему не привел, сотрудница совета обратилась в правоохранительные органы.
Следователи заинтересовались рассказом девочки и сейчас проверяют информацию. Родных родителей у несовершеннолетней нет, они погибли, осталась только сестра.