Дети в алтайском селе ходят в школу по мосту, который еле держится

Народный фронт опубликовал фотографию моста, по которому дети вынуждены ходить в школу в селе Столбово Каменского района.

Мост довольно узкий, сделан из металла и дерева. В одном месте конструкция пошла дугой, в другом - просел к воде.

Ремонтом не занимается местная администрация, так что школьники вынуждены ходить на занятия по опасному мосту.