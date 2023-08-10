12 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Десятки тонн опасных помидоров из Белоруссии не смогли пересечь российскую границу

В Смоленскую область и Москву из Белоруссии следовали томаты весом 36 тонн.

Помидоры. Овощи.
Помидоры. Овощи.
СС0

Однако груз вернули поставщику. Причина — опасная инфекция, указывает readovka67.ru.

Это вирус мозаики пепино.

Вирус мозаики пепино — один из самых опасных для томатов закрытого грунта — впервые обнаружили в Перу в 1980 году. Почти 20 лет спустя он дошел до Нидерландов и с тех пор стремительно распространяется по всему миру. Наиболее типичный симптом — мраморность плодов томата.

В основном вирус поражает помидоры, перцы, баклажаны, картофель. Причем помидоры вакцинируются против этой болезни. Речь идет о промышленных поставках.

В свое время по этой причине приостанавливали поставки томатов из Турции, Армении, Узбекистана, Азербайджана.

Стоит отметить, что этот вирус опасен только для томатов. Человек от него страдает по другой причине — после запрета на поставки, как правило, повышаются цены на отечественный продукт.

Между тем стало известно, как бороться с вершинной гнилью помидоров.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость