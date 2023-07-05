Десять Чернобылей. К чему готовиться, если Запорожская АЭС взорвется

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Уязвимые места станции

Отработанное топливо представляет главную опасность на АЭС, заявляет ученый секретарь ВНИИАЭС Александр Просвирнов "КП".

Изначально предполагалось, что отработанное топливо будут вывозить в мокрые хранилища вне площадки АЭС. Там оно будет долгое время выдерживаться для последующей переработки.

Однако украинские власти отказались от данной технологии и разместили на территории станции сухие хранилища. Соответственно, это стало основной уязвимой точкой станции.

Также есть вероятность, что могут быть повреждены аварийные дизели электроблоков.

"При повреждении всех трех на один блок и отсутствии внешнего источника электропитания энергоблока (а опоры линии электропередачи были взорваны) – мы можем получить Фукусиму", - заявляет Просвирнов.