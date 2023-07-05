5 июля
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Происшествия

Десять Чернобылей. К чему готовиться, если Запорожская АЭС взорвется

Информационное пространство заполонили сообщения российских и украинских СМИ о том, что готовится провокация на Запорожской АЭС. Люди переживают, что может повториться трагедия на Чернобыльской АЭС. Altapress.ru попытался разобраться в этой теме.

Ядерное оружие.
Ядерное оружие.
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Что представляет Запорожская АЭС?

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе ядерная станция. "Комсомольская правда" сообщает, что на ее территории расположены:

  • шесть энергоблоков,
  • сухое хранилище отработанного ядерного топлива,
  • более 10 вспомогательных зданий,
  • хранилище радиоактивных изотопов,
  • административные издания.
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Какая защита на АЭС?

На АЭС построена специальная защитная оболочка, внутри которой находится бассейн выдержки отработанного топлива и шесть энергоблоков. Она рассчитана на падение легкого самолета до 20 тонн.

Также на каждый блок предусмотрено три аварийных дизеля, которые расположены вне защитной оболочки.

Радиация, дозиметр.
Радиация, дозиметр.
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Уязвимые места станции

Отработанное топливо представляет главную опасность на АЭС, заявляет ученый секретарь ВНИИАЭС Александр Просвирнов "КП".

Изначально предполагалось, что отработанное топливо будут вывозить в мокрые хранилища вне площадки АЭС. Там оно будет долгое время выдерживаться для последующей переработки.

Однако украинские власти отказались от данной технологии и разместили на территории станции сухие хранилища. Соответственно, это стало основной уязвимой точкой станции.

Также есть вероятность, что могут быть повреждены аварийные дизели электроблоков.

"При повреждении всех трех на один блок и отсутствии внешнего источника электропитания энергоблока (а опоры линии электропередачи были взорваны) – мы можем получить Фукусиму", - заявляет Просвирнов.

Ядерный взрыв
Ядерный взрыв
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Что будет, если произойдет утечка?

При утечке, в первый месяц после аварии опасность будет представлять изотоп йод-131, отмечает физик-ядерщик, кандидат физико-математический наук Александр Пархомов, сообщает "КП".

Затем проблемы начнутся после выхода других радиоактивных продуктов, таких как цезий-134, цезий-137, стронций-90. Они могут распадаться в течение долгих лет.

Самым опасным веществом считается плутоний-239, так как он долго распадается и при этом легко усваивается человеком.

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Кто пострадает первым от радиации?

Область заражения может простираться на расстояние до сотен километров. Область распространения будет зависеть от направления ветра.

Самой опасной зоной будет в эпицентре взрыва - Запорожской области, следует из карты последствий возможной аварии Министерство обороны РФ.

Затем радиация накроет большую часть Украины, Молдову, центр Белоруссии и часть Румынии. Вредные вещества проникнут в Польшу, Словакию и даже Германию.

Радиация.
Радиация.
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Повторится ли ситуация с Чернобылем?

"Военные удары по АЭС могут кончиться плохо, но вряд ли мир получит «10 чернобылей», как уверяют некоторые эксперты", - резюмирует Пархомов.

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