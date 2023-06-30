2 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Дерзкая сибирячка без трусов села парню на лицо в ночном клубе ради шампанского и попала на видео

В ночном клубе Новосибирска девушка скинула с себя штаны и нижнее белье и села парню на лицо. Она хотела победить в конкурсе. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Ночной клуб.
Ночной клуб.
СС0

Инцидент произошел 23 июня в новосибирском клубе.

Ведущий объявил конкурс, и одна из участниц решила победить во что бы то ни стало. Она в момент сняла с себя штаны и трусы, а затем села незнакомому парню на лицо.

Не сказать, что приз за дерзкую выходку того стоил. Девушке вручили бутылку шампанского. А вот парню ничего не досталось, кроме воспоминаний.

Посетители клуба снимали происходящее на видео. Вскоре оно попало в сеть и возмутило горожан.

Заядлые тусовщики уверяют, что подобные конкурсы в ночных клубах не редкость. Посетители под действием алкоголя и азарта готовы на многое.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость