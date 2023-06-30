Дерзкая сибирячка без трусов села парню на лицо в ночном клубе ради шампанского и попала на видео

Инцидент произошел 23 июня в новосибирском клубе.
Ведущий объявил конкурс, и одна из участниц решила победить во что бы то ни стало. Она в момент сняла с себя штаны и трусы, а затем села незнакомому парню на лицо.
Не сказать, что приз за дерзкую выходку того стоил. Девушке вручили бутылку шампанского. А вот парню ничего не досталось, кроме воспоминаний.
Посетители клуба снимали происходящее на видео. Вскоре оно попало в сеть и возмутило горожан.
Заядлые тусовщики уверяют, что подобные конкурсы в ночных клубах не редкость. Посетители под действием алкоголя и азарта готовы на многое.