3 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Депутата признали виновным в организации убийства сибирского журналиста

Бывший депутат из Минусинска Хашиев признан виновным в организации убийства главреда городской газеты в 2017 году, сообщает сообщает прокуратура Красноярского края в Telegram-канале.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

Иса Хашиев заказал убийство главного редактора местной газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова. Преступление организовано из-за конфликта с журналистом, произошедшего на выборах главы района в 2016 году.

Главреда застрелил в бане несовершеннолетний, который также проходил по этому делу. Помимо депутата (на тот момент) в разработке убийства принял участие 23-летний местный житель, указывает Газета.Ru.

Суд приговорил организатора убийства к 16 годам лишения свободы, исполнителю — 14 лет лишения свободы. Второго организатора ранее осудили на 16 лет 10 месяцев колонии строгого режима.

Что произошло

Тело 42-летнего мужчины — главреда минусинской газеты — с огнестрельными ранениями нашли в бане во дворе частного дома.

Дмитрия Попкова застрелили из пистолета с глушителем. В теле журналиста нашли пять следов от пуль.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость