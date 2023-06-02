Депутата признали виновным в организации убийства сибирского журналиста

Бывший депутат из Минусинска Хашиев признан виновным в организации убийства главреда городской газеты в 2017 году, сообщает сообщает прокуратура Красноярского края в Telegram-канале.

Иса Хашиев заказал убийство главного редактора местной газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова. Преступление организовано из-за конфликта с журналистом, произошедшего на выборах главы района в 2016 году.

Главреда застрелил в бане несовершеннолетний, который также проходил по этому делу. Помимо депутата (на тот момент) в разработке убийства принял участие 23-летний местный житель, указывает Газета.Ru.

Суд приговорил организатора убийства к 16 годам лишения свободы, исполнителю — 14 лет лишения свободы. Второго организатора ранее осудили на 16 лет 10 месяцев колонии строгого режима.

Что произошло

Тело 42-летнего мужчины — главреда минусинской газеты — с огнестрельными ранениями нашли в бане во дворе частного дома.

Дмитрия Попкова застрелили из пистолета с глушителем. В теле журналиста нашли пять следов от пуль.